وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة.

وكان الجندي في كوريا الجنوبية ضمن مهمته العسكرية وسافر إلى روسيا بمبادرة منه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية من بينها محطات "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" نقلا عن ممثلين عن الحكومة الأمريكية.

ولم يكن هناك تأكيد مباشر من البيت الأبيض في البداية.

وعندما سئل عن القضية، اكتفى مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بالقول: "نحن على علم بهذه القضية". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل وأحال المزيد من الأسئلة إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

ونقلت محطات إذاعية عن المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث ، بما في ذلك شبكة "إن بي سي نيوز" التي كانت أول من أبلغ عن الاعتقال ، أنه تم القبض على الجندي في فلاديفوستوك ، بالقرب من حدود روسيا مع الصين وكوريا الشمالية ، "بتهمة سوء السلوك الجنائي".

ونُقل عن سميث قولها في بيان: "أخطر الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز الجنائي وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

وأضافت: "أبلغ الجيش عائلته وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا. ونظرا لحساسية هذه المسألة، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في هذا الوقت".