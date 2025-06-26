 رئيسة المكسيك تنتقد عقوبات إدارة ترامب على بنوك بلادها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة المكسيك تنتقد عقوبات إدارة ترامب على بنوك بلادها

د ب أ
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 10:56 م

ردت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بشكل حاد، اليوم الخميس، على عقوبات الحكومة الأمريكية التي حظرت التحويلات من ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تظهر دليلا على مزاعمها بشأن غسل الأموال.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية العقوبات أمس الأربعاء على بنوك "سي آي بانكو" و "إنتركام بانكو" وشركة مضاربات "بيكتور كاسا دي بولسا"، وزعمت أنهم سهلوا تحويلات تبلغ ملايين الدولارات إلى عصابات مخدرات مكسيكية.

وقالت شينباوم أثناء إيجازها الإخباري الصباحي اليوم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تظهر دليلا يثبت تورط المؤسسات المالية في غسل الأموال، رغم المطالبات المتكررة بالحصول على الأدلة.

وأضافت: "لم تقدم وزارة الخزانة أي دليل لإظهار أنه كان هناك غسل أموال. لن نتستر على أي أحد، ليست هناك حصانة هنا".


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