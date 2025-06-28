حادث مروري بالفيوم يودي بحياة شخص ويصيب نجله

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق أبشواي السياحي، في نطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

- تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب على طريق أبشواي السياحي بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية، اصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجله بكسر في القدم اليسرى وجروح متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.