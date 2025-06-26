إيران تؤكد مقتل محمد سعيد إيزادي أحد قادة فيلق القدس في هجوم إسرائيلي

أكد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الخميس، مقتل القيادي في صفوفه محمد سعيد إيزادي، في هجوم إسرائيلي.

وذكر "فيلق القدس"، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن القيادي إيزادي قتل في هجوم إسرائيلي.

وبحسب البيان، تعتزم السلطات الإيرانية إقامة مراسم رسمية لجنازة إيزادي في العاصمة طهران السبت، على أن يتم دفنه في مدينة قم يوم 3 يوليو المقبل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 21 يونيو الجاري استهداف إيزادي في غارة جوية شنها على مدينة قم في منتصف الليل، مدعيًا أنه أحد مهندسي الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وادعت إسرائيل أن إيزادي قُتل في منزل آمن كان يقيم فيه في قم بعد عملية استخباراتية طويلة الأمد.

وسبق أن ادعت إسرائيل أن إيزادي "كان مسئولاً عن التنسيق نيابة عن الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة حركة حماس".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.