انطلاق صفارات الإنذار في البحرين للمرة السادسة اليوم السبت

دوت صفارات الإنذار في البحرين، السبت، للمرة السادسة منذ ساعات الفجر، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني على المنطقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".

وهذه المرة السادسة التي تدوي فيها صفارات الإنذار في البلاد منذ فجر السبت، وفق رصد الأناضول لبيانات سابقة صدرت عن الوزارة.

وتتعرض البحرين إلى جانب عدة دول عربية، لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة فجر اليوم ذاته هجوما عسكريا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات.

وفي موازاة ذلك، تطلق طهران رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة قتلت مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.