الجيش الأمريكي: قصف موقع فوردو النووي الإيراني سار وفقا للخطة

قال الجنرال دان كين، قائد الجيش الأمريكي، في واشنطن اليوم الخميس، إن قصف أمريكا لمحطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية فوردو جرى وفقا للخطة.

وقال كين متحدثا في وزارة الدفاع (البنتاجون) إن التقييم مبنى على معلومات من وكالات الاستخبارات الأمريكية. وأضاف: "أننا لا نقيم عملنا بأنفسنا".

وقال كين إن المعلومات التالية قد تبينت: "أولا، تم صنع الأسلحة واختبارها ثم تحميلها بالذخيرة. ثانيا، تم إطلاق الأسلحة بسرعة ووفقا للإحداثيات. وثالثا، تم توجيه الأسلحة إلى أهدافها. ورابعا، عملت الأسلحة كما كان مصمما لها، بمعنى أنها انفجرت".

وتم صنع قنابل "جي بي يو- 57" المضادة للتحصينات بطريقة لا تتسبب في إحداث حفرة انفجار بل تخترق الأرض بعمق قبل أن تنفجر.

وبحسب معلومات من الجيش الأمريكي، أسقطت طائرات الشبح "بي-2" إجمالي 14 من هذه القنابل يوم الأحد الماضي. وتم استهداف موقعي التخصيب في نطنز وفوردو.

وتم تسريب تقييم استخباراتي أمريكي إلى وسائل الإعلام يشير إلى أن الغارة لم تدمر أجهزة الطرد المركزي في فوردو. ونفى الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث هذا بشدة.