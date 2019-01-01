الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي أمم إفريقيا غدا

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، في زيارة لمصر على رأس وفد رسمي، لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 في مباراته أمام نظيره السنغالي التي تقام مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب الجزائر قد صعد إلي نهائى البطولة، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف واحد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويستعد مطار القاهرة لاستقبال آلاف من مشجعي المنتخب الجزائري الذين سيصلون عبر جسر جوى خلال الساعات المقبلة من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم.