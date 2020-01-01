باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 261 ألفا و917 حالة

أكدت باكستان، اليوم السبت، 49 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 261 ألفا و917 حالة وعدد الوفيات إلى 5522 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم.

وطبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ عدد المصابين 1918 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت باكستان حتى الآن مليون و699 ألفا و101 اختبار لفيروس كورونا، و23011 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 198 ألفا و509 من المرضى، فيما لا يزال 1604 في حالة حرجة.