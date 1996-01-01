 أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 14 مليون حالة - بوابة الشروق
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أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 14 مليون حالة

أ ش أ:
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 1:21 م

أظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم /السبت/، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 14 مليونا، حيث تم حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.
وذكر الإحصاء - وفقا لما نشرته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني - أن 14 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا فيما توفي 600 ألف آخرون، موضحا أن الولايات المتحدة لديها العدد الأكبر من الحالات المكتشفة وهو (3،638،002) تليها البرازيل (2،046،328) والهند (1،003،832).
وأضاف إحصاء جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد الحالات.

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