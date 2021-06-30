قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن عمل الوزارة مستمر على قدم وساق؛ لاستقبال ضيوف بيت الله خلال صلاة عيد الأضحى، مشيرًا إلى وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية استعدادًا للأمر.

وشدد أبو عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، على أهمية المسؤولية المشتركة والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى، مناشدًا المصلين عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد.

وأكد أن صلاة عيد الأضحى ستُقام داخل المساجد وليس في الساحات أو خارج المساجد؛ لأنه يمنع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى تكثيف حملات النظافة داخل عدد كبير من المساجد.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف برواد المساجد ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد، مطالبًا الأئمة بعدم زيادة مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وتكثف وزارة الأوقاف من استعداداتها لاستقبال المساجد للمصلين؛ غدا، في صلاة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو الطرقات أو الزوايا وخلافه غير المساجد المحددة.