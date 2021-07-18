بايرن ميونخ يهنئ الأهلي باللقب الإفريقي

وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، التهئنة للأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه مساء أمس، السبت، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وكتب بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا للنادي ، المصري الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه».

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليعزز أرقامه القياسية في التتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.