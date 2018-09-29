ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء "يوم التروية"؛ اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم "يوم التروية"، حيث استقبلتهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عددا من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وفي سياق متصل، خصّصت الرئاسة العامة (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج هذا العام؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق "تنقّل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

ومن ضمن الخدمات الأخرى، تقدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة.