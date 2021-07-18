رئيس حماية الأراضي: رفع درجة الاستعداد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال التعدي، وإحالة المتعدين إلى الجهة المختصة، طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال عيسى، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات فرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات؛ لمتابعة حالات التعدي وإزالتها في المهد.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان للمرور الدائم لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى مواصلة غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أعمالها بالتواصل وتلقي التقارير من المحافظات والإدارات الزراعية المختلفة حول حالات التعدي على الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات والراحات للعاملين في القطاع خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين أيضا بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعديات على الأراضي الزراعية على أرقام الشكاوى 19561 أو 15500 أو 0237499385.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية تكون على تواصل دائم ومستمر مع غرف عمليات المحافظات؛ حفاظا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.