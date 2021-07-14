وزير النقل: من عاش حياته داخل أراضي السكة الحديد لازم هيتشال

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ستزيل جميع التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، معلقًا: «من خرج من بيته وعمل عشة داخل أرض السكك الحديد وربط خيول وعمل مواشي وعاش حياته داخل أراضي السكة الحديد لازم هيتشال»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لفضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الوزارة ستستخدم أرض السكة الحديد بمنطقة محرم بك في عمل مسار القطار السريع، موضحًا أن القطار السريع يخدم الإسكندرية وأهلها وكل مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من أملاكها لعمل مسار القطار السريع بدلًا من البحث عن مسار بديل وإزالة العمارات السكنية ودفع تعويضات لملاك الوحدات، معلنًا عن إنشاء المسار والمحطة في محرم بك بحلول الشهر المقبل.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه لن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة، وأنه سيتم فرض هيبة الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وقال وزير النقل، خلال متابعته ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع، إنه سيتم استخدام الأرض بعد إزالة التعديات عليها في إنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.