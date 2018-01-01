قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السودان في خطر شديد الآن؛ بسبب سد النهضة، لافتًا إلى خطورة إقامة السد بهذا الشكل وهو يبعد عن الخرطوم بنحو 300 متر.

وأضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن السودان سيرفض إدارة سد النهضة إذا عرضت إثيوبيا عليه الإدارة وملء الخزان بسعة 74 مليار متر مكعب، منوهًا إلى أن كل الظروف الطبيعية الخطرة تتوافر في إثيوبيا.

وأشار إلى أن حدوث مشكلة في السدود يكون تدريجيًا، قائلًا إن مرور المياه من أعلى سد يبلغ ارتفاعه 145 مترًا في المكان غير المخصص لها، يؤدي إلى تكوين حفرة تؤثر على أساس البناء للسد.

ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن المهندسين لا يسمحون لمرور المياه من أعلى السد تفاديًا لتلك المشكلات والانهيار، مضيفًا أن استبدال سد النهضة بـ4 سدود أصغر في الحجم يؤدي إلى توليد كمية كهرباء أعلى من الذي تستهدفه إثيوبيا.