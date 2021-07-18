وزير التعليم العالي: نعمل على زيادة البرامج الدراسية بجامعة العلمين الجديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدراسة بدأت في جامعة العلمين الجديدة منذ العام الماضي في 6 كليات، منها الصيدلة والهندسة وإدارة الأعمال والدراسات القانونية الدولية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة ستعمل على زيادة البرامج الدراسية بالجامعة في تخصصات جديدة؛ للبدء فيها تباعًا خلال العامين المقبلين، موضحًا أن استقبال المدينة للطلاب على مدار العام يؤدي إلى استدامة الخدمات التعليمية والثقافية.

وأشار إلى أن الجامعة بها مسرح عالمي وورش وعيادات ومستشفى جامعي بسعة 400 سرير، متابعًا: «التجهيزات داخل معمل الكيمياء والفيزياء أرقى ما توصل إليه العلم، ونستهدف تدريب الطلاب على أفضل المستويات».

ولفت وزير التعليم العالي، إلى فتح الباب أمام الطلاب للانضمام إلى العام الدراسي المقبل على موقع الجامعات الأهلية، منوهًا إلى أن نظام قبول الطالب يعتمد على نتيجة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة أو الأجنبية، إضافة إلى اجتياز مجموعة من الاختبارات.

وأوضح أن الاختبارات تشمل امتحانًا في القطاع الذي يستهدفه الطالب، إضافة إلى امتحان أونلاين عن التفكير النقدي؛ لاختيار أفضل العناصر، مضيفًا أن الجامعة تخصص منحًا دراسية للمتفوقين خاصة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ممولة من البنوك المصرية.

وذكر وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعقد شراكات مع الجامعات العالمية، متابعًا أن الطالب سيحصل مستقبلًا على شهادة مزدوجة من العلمين الجديدة والجامعات التي تعقد معها الوزارة شراكة وتوأمة.