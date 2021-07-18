تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.73جنيه البيع.

بينما استقر سعر صرف اليورو عند 18.46 جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الاسترليني نحو 21.66 جنيه للشراء و 21.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي عند 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 18.42 جنيه للشراء، و 18.58جنيه للبيع، وهبط سعر الجنيه الاسترليني 10 قروش ليسجل 21.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع بنحو قرش ليسجل 21.78 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي قرشين ليسجل 49.29 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع قرشا ليسجل 52.29 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر اليورو 4 قروش ليسجل 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني 10 قروش ليسجل 21.49 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 21.78 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر شراء الدينار الكويتي عند 49.32 جنيه، فيما تراجع سعر البيع قرشين ليسجل 52.27 جنيه.