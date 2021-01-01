أمن بني سويف يحقق في واقعة انتحار فتاة بتناول حبة حفظ الغلال السامة

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة إقدام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، على التخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي.



وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، جثة هامدة، وإدعاء أهليتها تناولها حبة حفظ الغلال السامة.



وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية، أن "و.ع.ف" 17 عامًا، مقيمة قرية كوم الرمل مركز الفشن، أقدمت على التخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، إلا أنه تبين وفاتها قبل وصولها المستشفى.



وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءت الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص؛ تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة أسباب الوفاة.