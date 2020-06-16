تحرير 406 مخالفة تموينية بالأقصر

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم تحرير إجمالي عدد 406 محضر ومخالفة تموينية وذلك في أثناء حملات تم شنها على الأسواق والمخابز خلال ال15 يوما الماضية.

وأوضحت المديرية أنه في مجال المخابز تم تحرير عدد 160 مخالفة تموينية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة المخبز، عدم وجود ميزان، عدم وجود قائمة تشغيل مخابز، تصرف المخابز في الدقيق، واختراق نظام.

وأضافت أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير عدد 246 محضر تمويني عدم إعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود فواتير، إدارة منشأة بدون ترخيص، غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية.