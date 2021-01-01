تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 1204 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعومة.

وشملت القضايا المضبوطات، ضبط قضيتين حجب سلع بإجمالي مضبوطات (2 طن دقيق فاخر، وأرز أبيض، 2657و عبوة سجائر) و406 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم إعلان أسعار بمضبوطات (20 طن أسمنت، و23 طن دقيق أبيض، وزيت، ومكرونة، وأسمدة، ولحوم، و500 لتر مواد بترولية، و1289 عبوة سجائر).

وضبط 612 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم تصرف وتجميع، و151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و114 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و53 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و30 قضية توقف عن الإنتاج، و245 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت 45 طن دقيق بلدي مدعم، و13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (153 ألف لتر مواد بترولية، و220 اسطوانة بوتاجاز).

وبلغ إجمالي المضبوطات بالقضايا السابقة (87 طنا، و153 ألف لتر مواد بترولية، و220 إسطوانة بوتاجاز، و3946 عبوة سجائر).

وأبرز القضايا في المحافظات:

ضبط 20 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية.

وفي القاهرة، ضبط 10 أطنان "زيت طعام، ومكرونة، وأرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة مدير مسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

وفي الجيزة ضبط (147700 لتر مواد بترولية سولار، وبنزين 80، 92) تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، بحوزة مدير مسؤول عن محطة لتموين السيارات.

وفي القليوبية، ضبط 3.5 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 55 قضية بمضبوطات (20854) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، و75 قطعة سيجار منهم قضية حجب بإجمالى 2657 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات تم تخزينها بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر) بالجيزة.

وفي إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت 13.250 طن أقماح محلية، وضبط 18 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ59 طن أقماح محلية.

وفي إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات (293 قطعة، و42 قطعة صوتية، و112 قطعة ضوئية، و139 ملصقا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.