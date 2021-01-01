السلوفيني بوجاتشار لم يفقد الأمل في التتويج بلقب سباق فرنسا للدراجات

أكد الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار أنه لم يفقد الأمل في الفوز بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) للمرة الثالثة على التوالي، حيث تعهد خلال يوم الراحة الأخير اليوم الاثنين بأن يلاحق الدنماركي يوناس فينجيجارد متصدر الترتيب العام خلال المراحل المقبلة الحاسمة.

ويتوجه سباق تور دو فرانس إلى جبال البرانس لمدة ثلاثة أيام، بدءا من غدا الثلاثاء، حيث ستنتهي مرحلتان من المراحل الثلاث فوق سفح الجبال.

ويتطلع بوجاتشار دراج فريق الإمارات لتقليص الفارق البالغ دقيقتين و22 ثانية مع فينجيجارد قبل سباق عكس عقارب الساعة في المرحلة قبل الأخيرة الحاسمة يوم السبت المقبل.

وقال الدراج السلوفيني اليوم الاثنين "علي أن استغل كل الفرص وأن أهاجم في كل مرحلة تسلق لكسب بعض الوقت كل يوم، أتمنى ألا أندم على شيء في النهاية".

وأضاف "ينبغي علي تقليص الفارق قبل سباق عكس عقارب الساعة ، يوناس جيد للغاية، لن أراهن على سباق عكس عقارب الساعة وأتمنى أن أربح 30 ثانية أو دقيقتين هناك".

واقتنص فينجيجارد وصيف نسخة العام الماضي، صدارة الترتيب العام لتور دو فرانس خلال الأسبوع الماضي في جبال الآلب وفي اليوم التالي صد هجوم قوي لبوجاتشار.