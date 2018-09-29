وزيرة الخارجية الألمانية: أزمة المناخ تمثل أكبر مشكلة أمنية لجميع سكان الأرض

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن أزمة المناخ تمثل أكبر مشكلة أمنية لجميع سكان الأرض، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تتوقف الحلول عند أي حدود، لاحتواء أكبر تهديد أمني لهذا القرن على المستوى الدولي وعلى نحو مشترك.

وحثت الوزيرة الألمانية، خلال كلمتها في افتتاح "حوار بيترسبرج للمناخ" في برلين، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة ومكثفة؛ لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان.

وقالت إن ألمانيا تكثف جهودها؛ لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن بلادها ستضطر إلى إعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "كاحتياطي طارئ" لفترة قصيرة.

وشددت على أن ألمانيا لن تتخلى عن هدف الحد من زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، مضيفة: "هذا لا يعني أيضًا أننا نتباطأ في سعينا لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة".

ويعد "حوار بيترسبرج"، الذي يشارك فيه ممثلون عن نحو 40 دولة، أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم؛ وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.