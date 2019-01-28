قطر واليابان تعلنان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الثلاثاء، أعرب أمير البلاد في بداية الجلسة، عن ترحيبه برئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق في دولة قطر، متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنمو.

وأكد أهمية هذه الزيارة، لما سيترتب عليها من زيادة في التواصل والتنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، سيعزز التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين.

وعبّر عن سعادته بالإعلان اليوم عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى الشراكة الإستراتيجي، موضحا أن هذا الإعلان سوف يسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى مستويات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في الطاقة، منوها بمستوى التعاون مع الشركات اليابانية في قطر.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني، عن شكره على الترحيب وحفاوة الاستقبال، معربا عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم.

ولفت إلى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية اليابانية، متطلعا للارتقاء بها إلى أعلى المستويات خلال الخمسين سنة القادمة، ومشيدا في الوقت نفسه بالشراكة اليابانية القطرية على مختلف الصعد.

وفي هذا الصدد، عبر عن سعادته بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي.

وجرى، خلال الجلسة، بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في مجالي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.