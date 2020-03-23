جواو فيليكس: أحلم باللعب لبرشلونة

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أعرب البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، عن أمنيته باللعب لبرشلونة، في الفترة المقبلة.

وخاض فيليكس، النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص تشيلسي على سبيل الإعارة، قبل العودة لناديه الأصلي.

وارتبط اسم فيليكس بالرحيل عن أتلتيكو هذا الصيف، وسط أنباء عن وجود اهتمام من جانب برشلونة.

وقال فيليكس، في تصريحات لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "أود أن ألعب لبرشلونة".

وأضاف: "برشلونة كان دائما خياري الأول، وأحب الانضمام له مستقبلا.. لقد كان حلمي دائما منذ أن كنت طفلا".

وختم: "إذا حدث ذلك، فسيكون حلما قد تحقق بالنسبة لي".