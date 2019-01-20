أبو الغيط يتوجه إلى واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي بين الجامعة العربية والولايات المتحدة

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، علي رأس وفد رفيع من الأمانة العامة إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وإطلاق حوار استراتيجي بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط، صباح الأربعاء، مع بلينكن لتناول الموضوعات التي تهم الجانبين سواء في مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة أخذاً في الاعتبار العلاقات الإيجابية والمميزة التي تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عموما وبما يشكل أساساً قوياً يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.



كما أوضح المتحدث أن زيارة الأمين العام ستشمل محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق حوار استراتيجي بهدف تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.



كما أنه سيتم التشاور حول التطورات الراهنة عربياً ودولياً وكيفية تعزيز الجهود لاحتواء الأزمات بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وسيتم تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين تجسيداً لحرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع القوى العالمية ذات التأثير بما ينعكس إيجابياً على المصالح العربية.