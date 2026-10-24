إيطاليا تعلن عودة 5 ناشطات بعد احتجازهن من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن خمس ناشطات إيطاليات احتجزتهن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، أفرج عنهن وأُعدن إلى بلادهن صباح اليوم السبت.

واحتجزت الشرطة الإسرائيلية النساء الخمس يوم الخميس في كريات أربع، إلى جانب ناشطين دوليين آخرين، أثناء سعيهن لحماية مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في ⁠الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، زار مسئولون من السفارة الإيطالية في تل أبيب الناشطات في المطار مساء أمس الجمعة، وقالوا إنهن بدون في حالة بدنية جيدة.

وتعرض الفلسطينيون الذين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية المحتلة لعمليات ترهيب من قبل المستوطنين على مدى عقود، لكن الفلسطينيين والناشطين والأمم المتحدة يقولون إن أعمال العنف ارتفعت بشكل ⁠حاد هذا العام.

وقالت منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية إنها وثقت أكثر من 330 واقعة عنف مرتبطة بالمستوطنين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام، الذي بدأ في أواخر ⁠سبتمبر، بما في ذلك اعتداءات وسرقات وتخريب للأشجار.

وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها تتعامل بجدية بالغة مع أعمال ⁠العنف والأنشطة الإجرامية.

ويشكل الزيتون العمود الفقري للزراعة الفلسطينية، وهو قطاع تقول وزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسطينية ⁠إنه يسهم بنحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل.