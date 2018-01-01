ضبط 95 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 95 قطعة سلاح ناري، شملت "رشاش، و60 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و52 فردا محليا، و387 طلقات مختلفة الأعيرة، و15خزينة متنوعة، و198 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات، في تنفيذ 61 ألفا و140 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 247 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات211 كيلو مخدرات، وضبطت 17 متهما هاربا، و10متهمين بالبلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 53 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.