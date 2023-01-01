توجه الإعلامي تامر أمين، بلوم إلى نقابة الموسيقيين؛ بسبب قرار إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل المزمع إقامته يوم 2023/7/28، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن «ما فعلته الموسيقيين لاحقًا - بإلغاء الترخيص - كان يجب فعله سابقًا»، لافتًا إلى أن تلك الموضوعات يجب ألا تكون روتينية وورقية فقط عند الموظفين.



وأشار إلى أهمية إجراء النقابة لعمليات البحث والدراسة اللازمة، قبل إصدار التصريح للفنانين الأجانب، منوهًا أن الموقف محرج؛ لأن النقابة كانت آخر الباحثين وحاولت تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بقرارها الأخير.



وعن فتح النقيب الفنان مصطفى كامل، تحقيقًا لمعرفة الشخص المسئول عن إصدار الترخيص، عقب: «التحقيق مهم لكن الأمور تحتاج ترتيبًا لجدول العمل داخل النقابة، وتشكيل لجان للبحث والتدقيق قبل قدوم الفنان، حتى لا توضع مصر في موقف محرج».



وعلق على قول محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن «الخطأ تم تداركه فورًا»، مختتمًا: «الشطارة أعمل شغلي بدل ما أقع في الورطة.. لكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدًا».



وقرر النقيب العام ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل المزمع إقامته يوم 2023/7/28 بمنطقة الأهرامات بالجيزة، لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.



وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير».