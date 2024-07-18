نتنياهو يرفض قرار جالانت بإقامة مستشفى ميداني في إسرائيل لعلاج أطفال غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، اقتراحا يقضي بإقامة مستشفى ميداني داخل حدود إسرائيل لعلاج أطفال غزة الذين يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ وزير الدفاع يوآف جالانت، برفض هذا المقترح، داعيا إلى «البحث عن بلدان أخرى تقبل باستقبال أولئك الأطفال».

وبحسب وكالة «معا» الفلسطينية، قال نتنياهو، إنه «أعلن كتابيا أنه لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة على الأراضي الإسرائيلية وبالتالي لن يتم بناؤه».

ويأتي ذلك ردًا على القرار الصادر عن مكتب جالانت، الأربعاء، لإنشاء المستشفى الميداني المؤقت قرب حدود غزة، والذي قال إنه اتخذه «بسبب إغلاق معبر رفح لفترة طويلة».

وأبلغ جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، عن خطة المستشفى، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.