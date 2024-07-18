 الدقهلية.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص في ترعة - بوابة الشروق
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الدقهلية.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص في ترعة

نعمان سمير
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 8:06 م

أصيب خمسة أشخاص بجروح وكسور؛ جراء انقلاب سيارة ميكروباص بترعه في الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة.

على الفور انتقلت سيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه فى المنطقة الواقعة بين السماحية والكردود.

وتم نقل المصابين، إلى مستشفى بلقاس المركزي وهم: "محمود أحمد صالح 21 سنة، مصاب كسر بالساق اليمنى"، و"سمير السيد عبد العزيز 54 سنة، مصاب بخلع في الكتف الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم"، و"علا أحمد بركات 35 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم"، و"عمر علي ماهر 5 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم"، و"إسلام علي ماهر 9 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم".

وجاري رفع السيارة من الترعة والبحث عن مفقودين أو مصابين آخرين.


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