وزير الداخلية الألماني يستضيف نظراء من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول الهجرة

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يستقبل وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت نظراءه من عدة دول في الاتحاد الأوروبي في منطقة "تسوج شبيتسه" الجبلية بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة لإجراء محادثات حول الهجرة.

والهدف من الاجتماع هو إصدار بيان مشترك يدعو إلى تشديد سياسة اللجوء الأوروبية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء من فرنسا وبولندا والنمسا والدنمارك والتشيك، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر.

وقال دوبرينت في تصريحات لمجلة "فوكس" الألمانية إن الحكومة الألمانية تريد "تحسين وتشديد" نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وأضاف: "سنطلق مبادرة مشتركة مع خمس دول في يوليو/تموز الجاري، وسنصوغ بيانا مشتركا للمفوضية الأوروبية".

ومن المتوقع أن تركز المبادرة على تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعمليات الترحيل إلى دول لا صلة للمُرَّحلين بها.