كشفت وثائق رسمية أن مسئولي الاحتياطي الاتحادي الذين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبوا إدراج كميات إضافية من الرخام الفاخر في مشروع تجديد المقر الرئيسي للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي هاجمته إدارة البيت الأبيض ووصفته بأنه يتسم بالإسراف والتبذير.

وكان ترامب قد سعى إلى استخدام التشطيبات الرخامية والتكلفة الباهظة لمقر الاحتياطي الاتحادي كذريعة لإقالة رئيسه جيروم باول، الذي خاض ضده صراعاً لسنوات حول أسعار الفائدة.

ولكن الاستخدام المكثف للرخام في المبنى يعود - على الأقل جزئياً - إلى سياسات دعمها ترامب نفسه

وعندما شرع الاحتياطي الاتحادي في تجديد مقره الرئيسي في واشنطن الذي يعود إلى عصر الكساد الكبير خلال ولاية ترامب الأولى، واجه انتقادات في عام 2020 خلال عملية مراجعة شملت المسئولين الذي تم تعيينهم الذين طالبوا بتوريد المزيد من "ألواح رخام جورجيا الأبيض" لواجهة المبنى.