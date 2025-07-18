وفد برلماني يزور شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لبحث تحسين الخدمات

استقبل المهندس إيهاب الفقي، رئيس شبكة توزيع الكهرباء، بديوان عام الشركة، أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، يرافقه وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني.

ضم الوفد كلاً من المهندس محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، وذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وكان في استقبالهم قيادات الشركة، منهم المهندسة أنصاف أمين، رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس محمد فتح الباب، رئيس قطاعات التشغيل، والمهندس محمد البريقي، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسب محمد غنيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية، والمحاسب محمد الجمل، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، ومصطفى درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب علاء عبد العليم، المستشار التجاري للشركة.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس إيهاب الفقي، رئيس الشركة، آليات تأمين مصادر التغذية الكهربائية وتحسين الخدمات لأهالي الإسكندرية.

واستمع الوفد إلى عرض يتضمن نبذة تاريخية عن الشركة والتطور المستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات، والإجراءات المتخذة من جانب الشركة في إطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية على كافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.

كما شملت الزيارة مركز التحكم الإشرافي، الذي يقوم بالرقابة وتجميع المعلومات، وإعداد التقارير والدراسات المجمعة الخاصة بالشركة. وتم تقديم شرح تفصيلي عن دور مركز التحكم الإشرافي وأهميته في المتابعة المستمرة لحالة الشبكة، والمراقبة الدائمة للأحمال، وتحديد أماكن الأعطال، مما يؤدي إلى تقليل زمن الفصل، ويساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال رفع جودة خدمات الطاقة، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.

وفي كلمته، قال المهندس إيهاب الفقي، رئيس الشركة، إن استقبالنا لهذا الوفد الموقر يأتي في إطار التزام شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية.

وتابع بأن الشركة تعمل باستمرار على تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في مواجهة الطوارئ.

كما أكد أن ما تحقق من إنجازات هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر مع كافة جهات الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين في نطاق محافظة الإسكندرية، طبقًا لأعلى معايير الجودة، من خلال مراكز خدمة العملاء المطورة.