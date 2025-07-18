أكسيوس: رئيس الموساد الإسرائيلي زار واشنطن هذا الأسبوع

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، زار واشنطن هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة جاءت في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على مساعدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتتواصل المحادثات المكثفة مع الوسطاء، والمناقشات في الدوحة للتوصل لإتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.



وقد بدأت هذه المحادثات أيضاً في مناقشة "مفاتيح" الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة مقابل كل رهينة إسرائيلية.