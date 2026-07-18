أوكرانيا: استهدفنا 13 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي

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أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن قواته استهدفت 13 سفينة قال إنها تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

وأوضح قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني روبرت بروفدي، أن القوات الأوكرانية نفذت، مساء الجمعة، هجمات استهدفت 13 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي.

وأضاف بروفدي، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن الهجمات على السفن التي يُعتقد أنها تابعة لروسيا في البحر الأسود وبحر آزوف ما زالت مستمرة.

وذكر أن السفن المستهدفة شملت ناقلات نفط وغاز، وسفن شحن، وقاطرات بحرية، ورافعات عائمة.

كما نشر بروفدي مقاطع مصورة قال إنها توثق الهجمات المذكورة.

في سياق متصل، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن الجيش الروسي شن غارة جوية على سفينة شحن في ميناء أوديسا.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني، مضيفة أن 17 بحارا مدنيا من الجنسية الفلبينية تم إجلاؤهم بأمان إلى الشاطئ في إطار عملية إنقاذ.