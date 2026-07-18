رئيس مياه القناة: استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل أعمدة الإنارة بالمحطات ومآخذ الترع

أكد اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدء استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل أعمدة الإنارة فى المحطات ومآخذ الترع ومواقع العمل المختلفة بمحافظات القناة، ضمن خطة تعميم استخدام الطاقة النظيفة تدريجيًا فى قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إعادة تأهيل بنيتها التحتية وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار رمضان، إلى البدء فعليا في تشغيل جميع أعمدة الأنارة بالطاقة الشمسية فى محطة مياه أبوصوير الكبرى بالإسماعيلية، والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة مياه المستقبل الكبرى بالإسماعيلية والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب، ومأخذ مياه ومحطة رفع صرف صحي مدينة المستقبل والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوميا ومأخذ مياه ومحطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير والتي تعمل بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب يوميا.

ووجه رمضان بالاستمرار فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، والتي تشمل محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، وتتضمن تنفيذ منظومة حديثة متطورة لتوليد الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الداخلية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال عدادات لقياس الطاقة المنتجة بدقة وخصم الطاقة المولدة من إجمالي الاستهلاك الفعلي للمحطة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المنتجة، لخفض الأحمال الكهربائية وتقليل مصروفات التشغيل نتيجة الاستهلاك.