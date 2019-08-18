محافظ شمال سيناء يعتمد نتائج القبول بمدارس التمريض

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة التقديم لمدارس التمريض، بحضور الدكتور طارق شوكة مدير عام الشئون الصحية، والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس بالشئون الصحية، فضلا عن اعتماد نتيجة الطلبة والطالبات المقبولين بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة.

وتم قبول ٦٦ طالبة وطالب، ٣٣ لكل فئة بالمدرسة الثانوية للتمريض بالعريش، بالإضافة إلى مدارس الشيخ زويد ورفح، كما تم قبول ٥٦ طالبا منهم ٣٠ طالب وطالبة من الشيخ زويد، و٢٦ طالب وطالبة من رفح.

أما في مدارس بئر العبد، تم قبول ٦٥ طالب وطالبة، ٣٢ بنين ٣٣ بنات، وفي مدرسة نخل وسط سيناء، تم قبول ٢٠ طالب.