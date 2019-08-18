المرصد السوري: قوات النظام تواصل التقدم باتجاه خان شيخون بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن قوات النظام سيطرت على مزارع وتلة استراتيجية شمال غرب خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر المرصد أن معارك عنيفة دارت ليل السبت/الأحد على محاور شمال غرب خان شيخون جنوب إدلب، بين فصائل مسلحة وجهادية من جهة، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها بدعم من القوات الروسية من جهة أخرى، وسط قصف جوي وبري مكثف مكّن قوات النظام من السيطرة على تل استراتيجي ومزارع ونقاط شمال غرب خان شيخون.

وتقترب القوات بذلك أكثر من مدينة خان شيخون، البلدة الأكبر في جنوب إدلب حيث يسيطر المسلحون على مساحات واسعة.

وأشار المرصد في الوقت ذاته إلى أن القوات الحكومية لا تزال تفشل في تحقيق أي تقدم على المحاور الشرقية لخان شيخون.

وذكر المرصد أن أحدث المعارك أسفرت عن مقتل 12 من المسلحين وثمانية من القوات الحكومية والموالين لها.

وبذلك يرتفع إلى 3518 عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على المحافظة في الـ 30 من شهر نيسان/أبريل الماضي.