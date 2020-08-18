بولندا تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 57279

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قالت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، إنه تم رصد 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 57279.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البولندية على نسختها الانجليزية أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لتبلغ محصلة من قضوا جراء الفيروس التاجي 1885 متوفيا.

وأضافت الوزارة أن 39359 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن.

ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل منها إلى أرجاء العالم.