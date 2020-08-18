سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 8ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0701 من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44ر5 مليون حالة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 9ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 624 ألفا و252 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 7ر1% مقارنة بالتوقيت نفسه أمس الاثنين.

وشهدت ولاية هاواى زيادة بنسبة 4ر3% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 5215 حالة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 12804 أشخاص بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.