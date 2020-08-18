السويد: الأمن والتعاون في أوروبا تعرض المساعدة خلال حوار ببيلاروس لتسوية الأزمة

قالت وزيرة الخارجية السويدية أنا لينده، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عرضت تقديم المساعدة في إجراء حوار بين حكومة بيلاروس والمعارضة السياسية في البلاد.



يذكر أن السويد هي الرئيس القادم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكونة من 57 عضوا والتي تنتمي إليها بيلاروس أيضا.



وأوضحت أنا لينده للإذاعة السويدية "قلنا إننا نرغب في السفر إلى مينسك- مع ألبانيا، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا- للمساعدة في إجراء حوار لتحقيق تغيير سياسي في البلاد".



ونقلت الاقتراح في اتصال هاتفي مع نظيرها في بيلاروس فلاديمير ماكي، الذي قال إنه سيبحث الأمر مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وقالت لينده إن السويد لا تعترف بإعادة انتخاب لوكاشينكو في 9 أغسطس.



يذكر أن مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوجد في فيينا، ومن بين أعضاءها ألبانيا والنمسا والولايات المتحدة وأوزبكستان.