وكالة الطاقة الذرية: إيران وسعت إنتاج اليورانيوم لحد يقترب من إنتاج أسلحة

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قال مفتشون دوليون الثلاثاء إن إيران وسعت إنتاج اليورانيوم لدرجة تقترب من حد إنتاج أسلحة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الجمهورية الإسلامية بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في وحدة إنتاج ثانية في منشأتها النووية في نطنز. وعند الوصول إلى نسبة 90% يمكن إنتاج أسلحة.

ووفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة من القوى العالمية، يجب أن يبقى التخصيب أقل من 4%.

وتجاوزت طهران هذا الحد بدعوى أنها تحتاج إلى شكل مُنقى للغاية لأغراض طبية.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، أن إيران أنتجت بالفعل 200 جرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وتقول طهران إنها تطور وقودا لمفاعل أبحاث بهذه الطريقة ، إلا أن دولا غربية ترى في ذلك محاولة محتملة للحصول على معرفة عملية لإنتاج رؤوس حربية النووية، مصنوعة من مواد من معدن اليورانيوم.