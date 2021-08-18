وكالة الطاقة الذرية: إيران وسعت إنتاج اليورانيوم لحد يقترب من إنتاج أسلحة

قال مفتشون دوليون الثلاثاء إن إيران وسعت إنتاج اليورانيوم لدرجة تقترب من حد إنتاج أسلحة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الجمهورية الإسلامية بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في وحدة إنتاج ثانية في منشأتها النووية في نطنز. وعند الوصول إلى نسبة 90% يمكن إنتاج أسلحة.
ووفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة من القوى العالمية، يجب أن يبقى التخصيب أقل من 4%.
وتجاوزت طهران هذا الحد بدعوى أنها تحتاج إلى شكل مُنقى للغاية لأغراض طبية.
كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، أن إيران أنتجت بالفعل 200 جرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
وتقول طهران إنها تطور وقودا لمفاعل أبحاث بهذه الطريقة ، إلا أن دولا غربية ترى في ذلك محاولة محتملة للحصول على معرفة عملية لإنتاج رؤوس حربية النووية، مصنوعة من مواد من معدن اليورانيوم.