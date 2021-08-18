الصحة تناشد المواطنين: لا تتوجهوا إلى مراكز تطعيم كورونا إلا بموجب رسالة

ناشد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، المواطنين عدم التوجه إلى مراكز التطعيم ضد كورونا إلا بموجب رسالة يتلقاها على الهاتف، لافتًا إلى أن الهدف الأسمى من اللقاح تأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عدد مراكز تلقيح المسافرين ارتفعت من 128 إلى 145، قائلًا إن الدولة بذلت مجهودًا لتوفير اللقاحات المعتمدة لأغراض السفر كـ«جونسون أند جونسون» و«أسترازينيكا».

وأشار إلى أن مركز التطعيم ضد كورونا المقام بأرض المعارض أثبت كفاءة، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتكرار التجربة في المحافظات التي تشهد كثافات سكانية.

وذكر رئيس إدارة الشؤون الوقائية، أن المراكز الكبيرة لتلقيح المواطنين ضد كورونا تستوعب أكبر قدر من المواطنين، مطمئنًا المواطنين: «الطعوم متوفرة وإمدادات اللقاح المستوردة تتوالى في الوصول».