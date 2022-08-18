السكة الحديد يفوز على اليرموك الكويتي في ثاني ودياته بمعسكر الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز السكة الحديد وديًا على نظيره اليرموك الكويتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس ضمن تحضيرات السكة لانطلاق دوري القسم الثاني.

وسجل ثنائية السكة الحديد في مباراة اليوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وهدف ثاني من إمضاء أحمد شرويدة.

وتعد هذه المباراة هي الثانية التي يخوضها فريق السكة الحديد ضمن معسكره المغلق في الإسكندرية والذي سيستمر حتى بداية سبتمبر المقبل.

وحرص محمد صلاح المدير الفني للسكة الحديد على منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه خلال مباراة اليوم للوقوف على مستواهم وتجهيزهم بالشكل المناسب.

ويسعى الجهاز الفني للسكة الحديد بقيادة محمد صلاح لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز لاعبيه بشكل قوي لدوري القسم الثاني خاصة وأن الفريق يتطلع للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.