التوترات تتواصل حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

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اتهمت القوات الروسية، التي تحتل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، القيادة الأوكرانية بالتخطيط لهجمات خطيرة، بالتزامن مع زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال الحاكم الموالي لروسيا يفجيني باليتسكي، للتلفزيون الروسي اليوم الخميس، إن الهجمات الأوكرانية تهدد بإلحاق ضرر بنظام التبريد في المفاعلات ووحدات تخزين النفايات النووية.

وأوضح أن "نظام التبريد هو الذي يضمن العمل الموثوق للمحطة النووية"، محذرا من كارثة على غرار كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات باستهداف المحطة. وسبق أن زعمت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك.

من جانبها، تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم الخميس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.