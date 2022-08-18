وزير التنمية المحلية يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر حادث تصادم بوادي النطرون

غادر وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مستشفى العلمين النموذجي، بعد تلاقيه العلاج، على آثر حادث سير على طريق وادي النطرون، كان في طريق لاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تعرض لحادث مروري بعد ظهر أمس بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قررت نيابة العلمين، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس سائق سيارة نقل ثقيل "بمقطورة" تحمل أرقام "ج ط د 7642" التي تسببت في وقوع حادث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، والموكب المرافق له، وتسبب في إصابة 6 أشخاص من موكب الوزير، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر في النيابة لـ"الشروق"، أنه تم توجيه تهمتي الإصابة الخطأ، ومخالفة قواعد المرور، وتعريض حياة المواطنين للخطر للسائق.

وطلبت النيابة العامة، استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع إجراء تحليل مُخدرات للمتهم، لبيان ما إذا كان متعاطٍ للمواد المخدرة من عدمه، وسؤال شهود العيان، والمصابين حال سماح حالتهم بذلك.

وجاء قرار النيابة عقب تسليم السائق "المتهم" لنفسه إلى قسم شرطة العلمين، وإحالته إلى نيابة العلمين، حيث اتخذت قرارها المُقدم.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن سائق السيارة النقل الثقيل "مقطورة" قطع الطريق فجأة في منطقة غير مؤهلة لذلك ليُفاجئ بموكب الوزير؛ مما تسبب في الحادث الذي أسفر عن إصابة الوزير و6 آخرين كانوا برفقته في 3 سيارات مجاورة، عند الكيلو 60 تقاطع طريق البترول مع وادي النطرون.

يُذكر أن المصابين في الحادث هم: "مصطفى محمود زهري، 37 عامًا، القاهرة، ويحيى عبد الفتاح عبد المنعم، 46 عامًا، القاهرة، ومحمد علي، 42 عامًا، القاهرة، ومدحت سمير موسى، 49 عامًا، المنوفية، وأحمد عبدالله رشدي، 45 عامًا، القاهرة، ومحمد حسن حسين، 42 عامًا".