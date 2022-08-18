سوريا تعرب عن تعاطفها مع الجزائر إزاء حرائق الغابات

أعربت سوريا، عن بالغ الأسف لحرائق الغابات التي اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف الجزائريتين، مؤكدة تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح لوكالة «سانا»، اليوم الخميس: «تعرب الجمهورية العربية السورية، عن بالغ الأسف لحرائق الغابات التي اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف الجزائريتين، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين وجرح آخرين».



وأضاف المصدر: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة هذه الحرائق، فإنها تعرب عن تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب، وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة من ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى».



وبلغت الحصيلة الأولية للوفيات جراء حرائق الغابات في 3 ولايات شرقية بالجزائر، 37 وفاة، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام جزائرية، صباح الخميس.



وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات الني شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و161إصابة.



وبحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، صباح الخميس، رفقة وفد وزاري إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، ليتجه بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على مخلفات الحرائق، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.



وأعربت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.



وتؤكد وزارة الخارجية، على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.