 سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يأمل في قرار سريع بشأن صواريخ تاوروس - بوابة الشروق
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سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يأمل في قرار سريع بشأن صواريخ تاوروس

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 6:16 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 6:16 م
عبر السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف، عن أمله في أن تتخذ برلين قرارا سريعا وإيجابيا لتسليم صواريخ تاوروس الألمانية المجنحة إلى بلاده.

ولطالما ضغطت أوكرانيا على ألمانيا لإمداد كييف بصواريخ تاوروس المجنحة لاستخدامها فى العمليات الدفاعية في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.

وعارض ميشائيل كريتشمر، وهو عضو في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يمين الوسط، بشدة تسليم صواريخ تاوروس المجنحة.

وقال السياسي المحافظ: "هل تريدون الموافقة حقا على أن تضرب صواريخ ألمانية روسيا؟".

وقال ماكييف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يريد تسليم أسلحة تتسبب في نزاعات بين الأحزاب والناخبين في ألمانيا، مضيفا: "لكن هناك حاجة إلى الأسلحة كي نتمكن من الدفاع ضد هذه الحرب والانتصار فيها".

وذكر ماكييف، أنه من مصلحة ألمانيا وكل مواطن أن تنتصر أوكرانيا فى هذه الحرب بحيث "ينعم كل أوروبا بالسلام".

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