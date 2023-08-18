اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع صلاح وماركينيوس في انتقالات الصيف

وضعت إدارة نادي اتحاد جدة، المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في صدارة أهدافها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير صحفية سعودية.

ووفقًا لـ صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن المدافع البرازيلي ماركينيوس سيكون الهدف الأول لإدارة الاتحاد في الفترة المتبقية من الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن محمد صلاح مهاجم ليفربول أيضًا من أهداف إدارة العميد في الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة أن المفاوضات معه انطلقت منذ شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد حددت مع الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وهما الجناح الهجومي وقلب الدفاع، إضافةً إلى وضع قائمة، تضم عددا من اللاعبين لاستقطاب اثنين منهم في حال تعثر التعاقد مع صلاح وماركينيوس.