وقف توليد الكهرباء مؤقتا من مفاعل نووي بفنلندا جراء الرطوبة

أعلنت شركة "تي في أو" المشغلة للمفاعل "اولكيلوتو 2" في فنلندا وقف توليد الكهرباء من المفاعل بشكل مؤقت في الساعات الأولى في صباح اليوم الجمعة، بعد رصد ما يبدو أنها "زيادة في الرطوبة داخل أحد المولدات".



وليس من الواضح متى سيعاد تشغيل المفاعل مجددا.



وكتبت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن "المسألة ليس لها أي تأثير على السلامة النووية".



وتقع محطة الطاقة النووية في جزيرة أولكيلوتو قبالة الساحل الغربي من فنلندا.



وقبل أربعة أشهر، دخل مفاعل ثالث يسمى "اولكيلوتو 3" الخدمة بعد تأجيل تشغيله لسنوات عدة. وفقا للشركة المشغلة، يستطيع المفاعل توليد الطاقة طوال ستين عاما على الأقل.



وبالإضافة لأولكيلوتو، تمتلك فنلندا محطة طاقة نووية أخرى بمفاعلين وهي لوفيسا.